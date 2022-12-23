Естонія затвердила новий пакет військової допомоги Україні, який переважно стосується індивідуального спорядження, - міністр оборони Певкур
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Уряд Естонії на засіданні в четвер ухвалив рішення про надання Україні нового пакету військової допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Ми продовжуємо підтримувати Україну і сьогодні ми ухвалили рішення про новий пакет допомоги для українських військовослужбовців. Пакет здебільшого стосується індивідуального спорядження, тому що це те, про що конкретно нас попросили українці", - заявив міністр оборони Ханно Певкур.
За його словами, у новому пакеті буде зимова польова форма, засоби індивідуального захисту, а також дрони. Міністр не назвав суму, в яку оцінюють ухвалений пакет допомоги.
Певкур додав, що з початку вторгнення Естонія вже передала Україні знаряддя і різне військове обладнання на суму понад 1 млрд євро.