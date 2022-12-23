"Укрзалізниця" повідомила про затримки декількох рейсів через скупчення потягів на кордоні з Польщею

На ранок п’ятниці, 23 грудня, декілька потягів ідуть із затримками від 2 до 7 годин. Також через обстріл на ділянці Марганець-Нікополь було змінено маршрут кількох потягів.