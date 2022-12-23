"Укрзалізниця" повідомила про затримки декількох рейсів через скупчення потягів на кордоні з Польщею
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На ранок п’ятниці, 23 грудня, декілька потягів ідуть із затримками від 2 до 7 годин. Також через обстріл на ділянці Марганець-Нікополь було змінено маршрут кількох потягів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрзалізницю".
"Маємо декілька ранкових затримок через скупчення поїздів на польському кордоні:
- №715/716 Перемишль — Київ +7:13
- №31/32 Перемишль — Запоріжжя +3:58
- №705/706 Київ — Перемишль +2:37
- №89/90 Перемишль — Київ +2:30", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що у зв’язку з відсутністю напруги в контактній мережі внаслідок обстрілу на ділянці Марганець-Нікополь змінено маршрут слідування таких потягів:
- №62 Одеса — Харків зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Павлоград-1, Лозова без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2, Новомосковськ Дніпровський.
- №120 Львів – Запоріжжя зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.
- №276 Київ – Запоріжжя-1 зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.