Путін хоче не миру, а паузу для перегрупування, - Столтенберг

Дії Кремля свідчать про плани Росії поновити наступ на Україну, а запрошення до переговорів є лише спробами виграти час на підготовку.

Про це генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пише в колонці для Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

Столтенберг нагадав, що Росія за останні місяці мобілізувала близько 200 000 нових людей, а події на полі бою свідчать, що керівництво не рахується з втратами. Паралельно Москва намагається домовитись про зброю та боєприпаси з іншими авторитарними союзниками, передусім Іраном.

"Росія сподівається заморозити війну, щоб мати час перегрупувати, переозброїти сили та спробувати поновити наступ. Президент України Володимир Зеленський пропонував РФ почати відводити війська перед Різдвом як перший крок до завершення конфлікту, але Москва різко відкинула цю пропозицію. Це Путін почав війну, і він може завершити її хоч сьогодні, забравшись з України. Зараз немає ознак, що він справді хоче миру", - зауважив генсек.

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Він додав, що більшість війн рано чи пізно завершуються переговорами, а Зеленський вже пропонував свою "формулу миру".

"Та варто пам’ятати, що те, що відбувається за столом переговорів, нерозривно пов’язане з тим, що відбувається на полі бою. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну, щоб вона могла втриматися як суверенна, незалежна європейська держава. Якщо Путін візьме гору в Україні, це буде сигналом для Росії - та інших авторитарних режимів - що вони можуть отримати бажане силою. Це буде катастрофою для України. І це також зробить увесь світ більш небезпечним і всіх нас - більш вразливими. Тож у наших власних безпекових інтересах - зберігати підтримку для України цієї зими, і стільки, скільки буде потрібно", - аргументує Столтенберг.

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