Двом правоохоронцям з Луганщини, які працюють на окупантів, повідомлено про підозру у держзраді,- ДБР

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру двом правоохоронцям зі Старобільського району Луганської області, які добровільно обійняли посади в так званому Новопсковському РОВД МВС ЛНР

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Державне бюро розслідувань.

"Слідчі ДБР встановили, що правоохоронець та співробітник відділу кадрів відмовилися виїжджати з тимчасово окупованої території. Вони добровільно склали присягу на вірність Росії й почали працювати на агресора, забезпечуючи функціонування окупаційних структур", - йдеться в повідомленні.

Колишніх працівників правоохоронних органів підозрюють у добровільному зайнятті посад у незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 15 років із конфіскацією майна.

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