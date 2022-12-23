Блінкен обговорив війну РФ проти України з головою МЗС Китаю Ван Ї
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Державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з головою МЗС Китаю Ван Ї. Серед тем була зокрема і війна Росії проти України.
Про це Блінкен повідомив у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Глава Державного департаменту повідомив, що темами для обговорення були відносини США та КНР, пандемія COVID-19 та агресивна війна Росії проти України.
"Критично важливо підтримувати відкриті канали зв'язку", - наголосив він.
Подробиці переговорів невідомі.
Китайська сторона розмову глав дипломатії поки не прокоментувала.
Китай принципово не називає війну Росії проти України війною. Натомість він використовує формулювання "українська криза" - так само, як і пропаганда в РФ.
Офіційний Пекін не засудив ані агресію РФ, ані жоден з численних воєнних злочинів її армії.