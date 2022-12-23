Дефіцит потужності в енергосистемі дещо зменшився, але залишається суттєвим, - "Укренерго"

На ранок 23 грудня працюють усі види генерації. Вийшов на номінальну потужність енергоблок, який вчора був підключений до енергосистеми. Проте дефіцит потужності все ще залишається суттєвим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на НЕК "Укренерго".

У системі передачі електроенергії зберігаються певні обмеження, які були спричинені пошкодженнями магістральних мереж російськими атаками. У зв’язку з чим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

"На сході внаслідок російських обстрілів у прифронтових районах є пошкодження в електромережах. Аварійно-відновлювальні роботи будуть розпочаті відразу після дозволу військових. Ремонти на об’єктах енергетичної інфраструктури тривають цілодобово, але отримані пошкодження складні та масштабні, тому їх відновлення вимагає значного часу", - зазначають в "Укренерго".

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