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Іран хоче нарощувати постачання передових озброєнь Росії, - голова Моссаду Барнеа

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Іран хоче нарощувати постачання передових озброєнь Росії, - голова Моссаду Барнеа
Іран готує розширення постачання передових видів озброєнь Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ізраїльське видання "Вести", про це заявив голова ізраїльського розвідувального агентства "Моссад" Давид Барнеа.

"Ми різними каналами застерігаємо про наміри Ірану розширити свій ядерний проєкт і збагачення урану, а також про намір іранського режиму активізувати напади на дружні Ізраїлю мусульманські країни регіону. Ми не допустимо, щоб у розпорядженні режиму аятолл з'явилася ядерна зброя. Не тільки в найближчі роки, ніколи. Це моє зобов'язання, це зобов'язання Моссада", - зазначив він.

Барнеа назвав парадоксальними заяви на заход із закликами до підписання нової ядерної угоди з Іраном.

"При цьому ігнорується відверта брехня іранської сторони, записана в угоді. Тегеран не тільки не припиняє, а й посилює спроби вчинення терактів по всьому світу, а ми щодня запобігаємо їм", - додав він.

Шеф ізраїльської розвідки додав, що організація працює над створенням альянсів із країнами Близького Сходу та іншими мусульманськими державами, з якими Ізраїль досі не налагодив офіційні відносини.

Також Барнеа торкнувся співпраці Ірану з РФ.

"Тегеран має далекосяжні плани щодо розширення поставок передових систем озброєння Росії. При цьому він намагається ховати цю діяльність під завісою секретності", - сказав він.

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Топ коментарі

  • arye z.
    Іран призвів до нової і доти ніколи небаченої конфігурації політичних союзів на Близькому Сході.
    Повний пакет дипломатичних, економічних і політичних зв'язків Ізраїлю з Еміратами і такі самі зв'язки з Саудівською Аравією, що намічаються.
    Причина одна - Іран та його параноїдальне прагнення підім'яти під себе весь Близький Схід
    Саудівський Королівський Дім навіть опублікував порядок іранських ядерних ударів (якщо у нього з'явиться ядерна зброя)
    1. Саудівська Аравія
    2. ОАЕ
    3. Ізраїль
    Ось ці три потенційні цілі і почали працювати разом, щоб атомної зброї в Ірану ніколи не з'явилося
  • Krotow
    Кстати что там у русни такое передовое? Ядерные головки выпуска 1980-х?
  • alexandr shamov
    Во , для Гааги - ценный свидетель, в деле по террористам-агрессорам.
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