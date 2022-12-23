Спецпризначенцям, які воюють під Бахмутом, передали бензовоз, каремати і спальники

Підрозділу спецпризначенців, які воюють під Бахмутом, передали бензовоз для пального, каремати і спальні мішки.

Про це повідомив п'ятий президент України та лідер "ЄС" Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланнямна пресслужбу політсили.

За словами захисників, підрозділи зазвичай розташовані у різних місцях. І для того, щоб вони всі функціонували, одного бензовоза недостатньо, тож шукали ще одну автівку.

"Якщо ми можемо зібрати усі зусилля і допомогти тим, хто веде бої під Бахмутом – це означає, що ми точно робимо внесок у наближення нашої перемоги", - наголосив Порошенко.

Коли п'ятий президент дізнався, що спецпризначенці шукають бензовоз і вже зібрали половину суми, то він вніс другу половину коштів.

"За дванадцять годин ми внесли гроші, бензовоз поїхав із Сумської області", - додав він.

Захисники додали, що каремати та спальники також необхідні, оскільки коли виходили з оточення, то потрапили під обстріли і частина майна згоріла.

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