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Мародерство - це фірмовий стиль російської армії, - Резніков

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Мародерство - це фірмовий стиль російської армії, - Резніков
Російські окупанти займаються масовим мародерством в Каховському районі Херсонської області.

Про це повідомив очільник оборонного відомства України Олексій Резніков у започаткованій ним серії твітів про порушення правил ведення війни Росією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства оборони України.

"Мародерство - це фірмовий стиль російської армії, куди б вони не йшли.

Їм байдуже, що міжнародні правила ведення війни прямо забороняють розкрадання державного/приватного майна", - написав він.

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Топ коментарі

  • Шимус
  • 5 копійок
    І не тільки армії. Там все VKRADENO.ru. Плем"я крадунів.
  • vuiko dobrui
    вони так само у І і ІІ Світову війни "воювали" ...
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