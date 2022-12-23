Мародерство - це фірмовий стиль російської армії, - Резніков

Російські окупанти займаються масовим мародерством в Каховському районі Херсонської області.

Про це повідомив очільник оборонного відомства України Олексій Резніков у започаткованій ним серії твітів про порушення правил ведення війни Росією, передає Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм Міністерства оборони України.



"Мародерство - це фірмовий стиль російської армії, куди б вони не йшли.



Їм байдуже, що міжнародні правила ведення війни прямо забороняють розкрадання державного/приватного майна", - написав він.

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