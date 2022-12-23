РФ не повинна мати впливу на події в Європі, як сьогодні, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Росія має отримати сигнал від Європи, що вона більше не зможе повторити таку агресію, яка має місце в Україні.

Про це повідомив глава МЗС Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За його словами, Росія не повинна впливати на події в Європі так, як вона це робить сьогодні, чи то через високі ціни на енергоносії, чи то через дезінформаційну війну, чи то через створення штучних хвиль міграції.

Міністр також прокоментував заяви президента Франції Емманюеля Макрона, що необхідно подумати про те, які гарантії Захід готовий надати Росії, коли вона повернеться до переговорів про припинення війни в Україні.

"Я думав, що головним чином необхідно, щоб Росія дала гарантії безпеки своїм сусідам, що вона не буде на них нападати. Я вважав, що важливо, щоб не було ніякого розподілу без України, без країн Центральної Європи чи Балтії. Я вважав, що російське керівництво має нести відповідальність за початок агресивної війни і намагання силою змінити кордони в Європі", - пояснив він.

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