Волонтерка Паєвська (Тайра) відкриває благодійний фонд "Мрія", який допомагатиме родинам військовополонених та цивільних бранців

Благодійний фонд "Мрія" опікуватиметься родинами військовополонених та цивільних бранців. Їх, за офіційними даними, близько 10 тисяч.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні дня святого Миколая команда волонтерки Юлії Паєвської вирішила допомогти дітям військовополонених.

"Ми дзвонили й допитувались, про що вони мріють. А мріють вони, щоб було тепло, щоб залатали вікно у дитячій, бо холодно спати, щоб тато або мама повернулись додому", - розповіла Паєвська.

Родини військовополонених дуже часто лишаються сам на сам перед чорною прірвою горя і невідомості. Вони потребують юридичної, психологічної та фінансової допомоги. А іноді й просто обіймів людей, які їх розуміють.

"Я відкриваю благодійний фонд "Мрія", який опікуватиметься перш за все родинами військовополонених та цивільних бранців. Таких родин у нас близько 10 тисяч за офіційними даними", - зазначає волонтерка.

Паєвська планує підписати меморандум з центром допомоги полоненим, з іншими установами й організаціями, які у співпраці з державними органами допомагають у пошуку полонених, надають допомогу з оформленням статусів і виплат.

Це дозволить збільшити шанс всім повернулися додому до своїх рідних. А поки триватиме повернення військовополонених, їх родини матимуть підтримку та допомогу.

"Мрія - це справа сміливих і вільних людей. Мрія - це те що ніхто не має права відібрати у нас і наших дітей. Мрія - це те, що робить неможливе можливим", - зазначила Паєвська.

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