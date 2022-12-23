Кремлю нічого невідомо про підготовку мирного плану Україною, - Пєсков

Речник Путіна Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про підготовку мирного плану Україною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Кремлю нічого невідомо про те, що Україна нібито готує новий "мирний план". У Москві чули заяви Зеленського про мирне врегулювання, але вони були зроблені без урахування нинішніх реалій", - сказав він.

Нагадаємо, у листопаді на саміті G20 Зеленський представив "українську формулу миру" із 10 пунктів.

За словами Зеленського, Байден під час зустрічі із ним підтримав формулу миру.

Водночас WSJ пише, що команда Зеленського планує представити свій мирний план у лютому 2023 року.