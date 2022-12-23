Упродовж тижня нацгвардійці знищили понад 10 одиниць бронетехніки противника, 2 БПЛА та склад з боєприпасами

За тиждень артилерійськими підрозділами виконано приблизно 120 вогневих завдань з ураження живої сили, вогневих засобів, авто- та бронетехніки противника.

Про це повідомляє Національна гвардія України у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"В умовах постійного вогневого впливу противника продовжують виконувати бойові завдання наші спецпризначенці. Так, на півночі Харківської області одним з загонів спеціального призначення було знищено склад з боєприпасами та 2 БПЛА противника за допомогою антидронової рушниці.

Під час наступальних дій противника в районі н.п. Нескучне Донецької області професійними діями військовослужбовців було знищено 1 танк, 1 БМП та до взводу живої сили противника.

Силами та засобами підрозділів розвідки виявлено 261 ціль противника. Зокрема група аеророзвідки 27 Печерська бригада Національної гвардії України у тісній взаємодії з однією з бригад #ЗСУ на Слов’янському напрямку знищила 7 танків, 3 бойових броньованих автомобілі, декілька одиниць автомобільної техніки та нанесла ураження по 15 взводних опорних пунктах ворога", - йдеться в повідомленні.

Крім того, групами розмінування Нацгвардії на деокупованих територіях Херсонської та Миколаївської областей виявлено, знешкоджено 447 вибухонебезпечних предметів, обстежено приблизно 9 га місцевості та перевірено понад 27 км доріг.

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