Депутата Держдуми РФ Майданова, який голосував за визнання "Л/ДНР", засуджено до 15 років в’язниці, - СБУ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України.

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



"15 лютого цього року він підтримав постанову щодо звернення до президента рф з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей.



Крім цього, 22 лютого російський депутат проголосував за ратифікацію "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між країною-агресором і терористичними організаціями "л/днр".



Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України.



Адже відповідні рішення держдуми рф вище військово-політичне керівництво росії використовувало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення проти України", - йдеться в повідомленні.



На підставі зібраних доказів суд визнав Майданова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.



Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

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