Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Депутата Держдуми РФ Майданова, який голосував за визнання "Л/ДНР", засуджено до 15 років в’язниці, - СБУ

7 35324
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини депутата нижньої палати федеральних зборів Росії Дениса Майданова, який сприяв захопленню частини східних регіонів України.

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

"15 лютого цього року він підтримав постанову щодо звернення до президента рф з проханням визнати "незалежність" окупованих районів Донецької та Луганської областей.

Крім цього, 22 лютого російський депутат проголосував за ратифікацію "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи" між країною-агресором і терористичними організаціями "л/днр".

Тим самим посадовець сприяв реалізації кремлівського плану щодо захоплення України.

Адже відповідні рішення держдуми рф вище військово-політичне керівництво росії використовувало як формальний привід для початку повномасштабного вторгнення проти України", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав Майданова винним за ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України і призначив покарання у вигляді 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки засуджений наразі перебуває на території РФ, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання.

Також читайте: У депутата Держдуми РФ Сабліна, якому повідомлено про підозру в посяганні на територіальну цілісність України, виявили 11 квартир у Києві

Депутата Держдуми РФ Майданова, який голосував за визнання Л/ДНР, засуджено до 15 років в’язниці, - СБУ 01

Топ коментарі

  • Tierre
    Якась дурня. Чим цей кацапський депутат відрізняється від інших? Чи по всіх будуть рішення суду?
  • Garry Grant
    Не надо мне задвигать про Францию. Ты прекрасно знаешь, что имеется ввиду идиотская кацапская субкультура.
  • Garry Grant
    Где-то я слышал это погоняло. Это тот,что производит ртом пошлые звуки шансона? Да ему только за это надо десятку накинуть.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини