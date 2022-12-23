Прем’єрка Фінляндії Марін у різдвяному привітанні закликала підтримувати Україну: "Кожен із нас може допомогти"

Прем’єрка Фінляндії Санна Марін у своєму різдвяному зверненні до нації згадала Україну та закликала людей допомагати українцям.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Багато українців будуть святкувати це Різдво і проходити зиму без електроенергії, води й опалення, тому що російські снаряди руйнують українські міста й інфраструктуру. Зараз, на Різдво, скрута українців особливо резонує у наших серцях. Ніхто не хотів би мати таке Різдво… Кожен із нас може допомогти у свій спосіб - присвятивши час для допомоги українцям чи внеском у благодійну організацію", - наголосила вона.

За словами Марін, Росія умисно шантажує Фінляндію та усю Європу питанням постачання енергоресурсів, намагаючись підірвати об’єднану підтримку України.

"Ми не піддамося на цей тиск і шантаж", - додала прем'єрка.

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