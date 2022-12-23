В окупованому Мелітополі росіяни збільшують кількість оборонних споруд, - Федоров
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На цьому тижні в окупованому Мелітополі суттєво збільшилася кількість оборонних споруд. Як у центрі міста, так і в інших кварталах.
Про це під час брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Російські військові перетворюють Мелітополь на оборону фортецю. Раніше ми говорили, що окупанти будуть навколо міста декілька ліній оборони. На цьому тижні ми констатуємо, що "зубами дракона" та іншими бетонними конструкціями рашисти повністю перекривають центр Мелітополя. Також оборонні споруди окупанти встановлюють в деяких кварталах міста", - розповів Федоров.