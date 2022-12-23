На Росію в Європі ніхто не чекає, вона чужа, на відміну від українців та білорусів, - радник Дуди

Росія - "чужа" сім’ї народів східної Європи, оскільки "саме вона є причиною багатовікових страждань всього нашого краю".

Про це заявив радник президента Польщі із зовнішньої політики Якуб Кумох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він зазначив, що Росію ніхто не чекає в Європі: "Ні, тому що Росія чужа".

"Українці, білоруси, литовці, поляки - наші. Росіяни - не наші. .... У неї (Росії. - Ред.) також немає жодної спадщини, хоча б віддалено схожої на Першу Польську республіку", – сказав радник Дуди.

Як висловився чиновник, Росія - "глибоко неєвропейська та нехристиянська, і те, що здається нам європейським та християнським, у ній лише фасад".

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