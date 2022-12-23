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На Росію в Європі ніхто не чекає, вона чужа, на відміну від українців та білорусів, - радник Дуди

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На Росію в Європі ніхто не чекає, вона чужа, на відміну від українців та білорусів, - радник Дуди
Росія - "чужа" сім’ї народів східної Європи, оскільки "саме вона є причиною багатовікових страждань всього нашого краю".

Про це заявив радник президента Польщі із зовнішньої політики Якуб Кумох, передає Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

Він зазначив, що Росію ніхто не чекає в Європі: "Ні, тому що Росія чужа".

"Українці, білоруси, литовці, поляки - наші. Росіяни - не наші. .... У неї (Росії. - Ред.) також немає жодної спадщини, хоча б віддалено схожої на Першу Польську республіку", – сказав радник Дуди.

Як висловився чиновник, Росія - "глибоко неєвропейська та нехристиянська, і те, що здається нам європейським та християнським, у ній лише фасад".

Читайте: Польща та країни Балтії - в "списку цілей" РФ, - МЗС Польщі

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Топ коментарі

  • Денис Коновалов 4caafe82
    А білоруси тут яким боком ?
  • Aleksander Jakuszew d82b35b1
    Потому что беларусь была частью Польши и Литвы. Не было такого отдельного государства.
  • Виталий Танчик 0fc3d8f4
    "Aleksander" откровенно смешон со своим заявлением касательно Белоруси, т.к. именно Беларусь являлась одним из наибольших княжеств в Великом княжестве Литовском, Руськом, Жимойськом, а именно Литовским. Более того, территория Смоленской области была частью сего княжества, и сей конгломерат народов, где украинцы были представлены Руським княжеством, постоянно вёл войны с княжеством Московским!!! У рашистов называют "историей" сказку сочиняемую со времён Екатерины 2-й в разных интерпритациях, когда последнюю из присоединённых к Руси территорий, княжество Московское, вдруг, скакого то будуна стали называть какой то там "русью". Именно тогда ещё изобрели всякие названия типа "Московской Руси", "Киевской Руси", и т.п., а Русь всегда была одна, со столицей в Киеве, и никакой иной не было!!! И всё это только ради того, чтобы оправдать искусственное название назначенное Петром 1 в 1721 году - "РоССия", а затем и национальность "руССкий" вместо московит!!! А теперь РЕАЛЬНО искусственные говорят об "искусственности" иных народов и стран, с которыми московиты всегда враждовали!!! А основой лживой "истории" у рашистов стали "летописи" которые имеются ТОЛЬКО в переводе при ОТСУТСТВИИ оригиналов, мол "сгорели нечаянно"! Ложь на лжи у рашистов сидит, и ложью погоняет!!!
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