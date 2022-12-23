Наступного року Нідерланди виділять на підтримку України 2,5 млрд євро. ІНФОГРАФІКА

Нідерланди закладають на всі види підтримки України протягом наступного року 2,5 млрд євро.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив прем’єр Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України.

"Стільки, скільки Росія продовжуватиме війну проти України, Нідерланди допомагатимуть Україні - військовою, гуманітарною і дипломатичною підтримкою. Ми закладаємо на це 2,5 млрд євро на 2023 рік. Україна може покладатися на Нідерланди. Щойно підтвердив це у розмові з президентом Володимиром Зеленським", - написав Рютте.

У доданій прем’єром інфографіці деталізують, що ці кошти охоплюють подальшу військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.

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