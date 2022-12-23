Наступного року Нідерланди виділять на підтримку України 2,5 млрд євро. ІНФОГРАФІКА
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Нідерланди закладають на всі види підтримки України протягом наступного року 2,5 млрд євро.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це заявив прем’єр Марк Рютте після телефонної розмови з президентом України.
"Стільки, скільки Росія продовжуватиме війну проти України, Нідерланди допомагатимуть Україні - військовою, гуманітарною і дипломатичною підтримкою. Ми закладаємо на це 2,5 млрд євро на 2023 рік. Україна може покладатися на Нідерланди. Щойно підтвердив це у розмові з президентом Володимиром Зеленським", - написав Рютте.
У доданій прем’єром інфографіці деталізують, що ці кошти охоплюють подальшу військову та гуманітарну допомогу, допомогу з ремонтом інфраструктури та відновленням, дипломатичну підтримку та фінансування роботи фахівців для розслідування воєнних злочинів.