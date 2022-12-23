Білоруського "рейкового партизана" Мельника, якому при затриманні прострелили коліна, засудили до 16 років

Суд у Білорусі виніс Віталію Мельнику вирок у вигляді 16 років колонії суворого режиму. Судді вважають, що він підпалив у березні релейну шафу світлофору, вивівши з ладу систему сигналізації на залізниці.

Про це білоруські правозахисники повідомили в телеграм-каналі dissidentby, інформує Цензор.НЕТ.

Також Віталія Мельника оштрафували на 300 базових величин – 9,6 тис. білоруських рублів (приблизно 120 тис. грн).

Мельнику інкримінували "акт тероризму", образу білоруського диктатора Олександра Лукашенка і незаконне зберігання вогнепальної зброї.

У матеріалах справи стверджували, що в березні Мельник підпалив релейну шафу світлофора автоматичного блокування на білоруській залізниці, що вивело з ладу систему сигналізації.

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Під час затримання білоруські силовики прострілили чоловікові коліна. У генпрокуратурі заявляли, що він нібито міг чинити "озброєний спротив".

Ще в листопаді Мельник досі пересувався по СІЗО на милицях, бо м'язи на правій нозі не відновилися.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України "рейкові партизани" намагалися перешкодити потягам із російською військовою технікою рухатися в бік України.

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