Рада ЄС узгодила обмеження ціни на російський газ

Рада Євросоюзу узгодила механізм обмеження ціни на газ з РФ, який почне діяти 15 лютого і буде чинним протягом року.

Офіційну ухвалу опубліковано на сайті Ради ЄС, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Регламент має на меті обмежити епізоди надмірних цін на газ у ЄС, які не відображають ціни на світовому ринку, одночасно забезпечуючи безпеку енергопостачання та стабільність фінансових ринків", - йдеться в ухвалі.

Раніше Євросоюз офіційно встановив граничну ціну на газ на рівні 188 євро за мегават-годину. Міністри енергетики ЄС досягли політичної згоди щодо цього 19 грудня 2022 року.

Через різке зростання вартості енергоносіїв, яке спричинило вторгнення Росії в Україну, Європа втратила близько 1 трильйона доларів.

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