Російські загарбники практично повністю перекрили виїзд з окупованих територій, - Федоров

Рашисти щодня вигадують нові правила виїзду з окупованих територій. Виїзд по всім напрямках значно ускладнився.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські загарбники на цьому тижні повністю перекрили виїзд через Василівку. На початку тижня говорили, що проїзд закрито до першого січня. Згодом термін продовжили до 15 січня. Сьогодні, 23 грудня, були анонсовані нові правили перетину блокпоста у Василівці. Окупанти будуть пропускати лише пішки", - розповів Федоров.

Міський голова Мелітополя зазначив, якщо останні правила почнуть діяти, тоді мешканці окупованих територій повинні будуть пішки подолати відстань у 10-15 кілометрів. Що зробити взимку не так легко.

"Окупанти також перекрили виїзд через Крим та Грузію. 80% бажаючих просто розвертають на блокпостах. При чому дізнатися алгоритм кого пропускають, а кого ні - неможливо. Навіть наявність перепустки для виїзду з окупованої території не є гарантією пропуску на блокпості", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагатимуться депортувати 1620 дітей з окупованих територій під виглядом поїздки на свята до Москви, - мер Мелітополя Федоров