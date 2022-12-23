У Бундестазі вимагають від Шольца посилити допомогу Україні та надати танки Leopard 2

Представники Партії зелених, яка є членом правлячої коаліції Німеччини, вимагають від канцлера Олафа Шольца передати Україні танки Leopard 2.

Про це повідомляє німецьке видання Spiegel, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Після оголошення США про те, що Україна отримає системи протиповітряної оборони Patriot, Зелені почали тиснути на Шольца, щоб він розширив військову допомогу Україні.

За словами членкині політсили Сари Нанні, Patriot закриють прогалини у військовому потенціалі України, проте їй потрібні можливості для звільнення окупованих територій.

"Тепер Німеччина має використовувати імпульс, а також скоригувати якість своєї військової підтримки. Це також включає постачання основних бойових танків та бронетранспортерів західного зразка, таких як основний бойовий танк Leopard", - сказала Нанні.

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Голова німецько-української парламентської групи Робін Вагенер заявив, що запити України на західні танки не є нездійсненною мрією, а ґрунтуються на аналізі потреб на тлі мобілізації в Росії.

"Німеччина має використати свої навички, щоб взяти на себе відповідальність за лідерство тут. Ініціативи щодо об'єднання різних подібних систем, таких як основний бойовий танк Leopard, в ЄС та НАТО необхідні. Це створює синергію, яка дає Україні більше можливостей для захисту свого суверенітету та територіальної цілісності", - зазначив парламентарій.

Він наголосив, що Німеччина має робити більше для підтримки оборони України, а найкращим захистом цивільних від ударів по критичній інфраструктурі буде ефективна ППО.

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Канцлер Шольц та правляча коаліція різними способами пояснювали, чому не дають добро на Leopard для ЗСУ: це нібито не підтримує частина електорату, таке нібито потрібно узгоджувати з союзниками або довго вчитися керувати танком, що Україна не має інфраструктури для їх обслуговування. Також озвучувалося, що Німеччина не дасть бронетехніку першою, поки це не зроблять США з танком Abrams.