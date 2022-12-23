В окупованому Криму відбувається прихована мобілізація, - Центр національного спротиву

Росіяни намагаються заохотити кримчан воювати проти України. Проте кримчани відмовляються від мобілізації до армії РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Наразі на тимчасово окупованому півострові тривають заходи прихованої мобілізації до лав російських окупаційних військ. Проте в публічно росіяни намагаються зробити службу в армії РФ популярнішою. Відтак обіцяють військовим отримання земельної ділянки в Криму, якщо ті підуть воювати проти України", - йдеться в повідомленні.

В Центрі національного спротиву нагадують, що примусово мобілізовані можуть безпечно здатися в полон українським військовим. Для цього треба звернутися за контактними номерами телефону по гарячій лінії "Хочу жить": +38 066 580 34 98 та +38 093 119 29 84.

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