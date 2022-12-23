​​В управління АРМА передано арештоване майно постачальника інформаційних систем Нацради ТРМ вартістю понад 70 млн грн

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора в управління АРМА передано арештоване майно приватного підприємства вартістю понад 70 млн грн.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.



Як зазначається, йдеться про нежитлове офісне приміщення, транспортний засіб та 55 вантажних вагонів.



"На це майно було накладено арешт в ході досудового розслідування кримінального провадження за фактами шахрайства, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, триває (ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 209 КК України).



За даними слідства, службові особи приватного підприємства, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та інші невстановлені особи у 2018-2019 роках не забезпечили створення та впровадження автоматизованого програмно-апаратного комплексу для здійснення офіційного моніторингу телерадіопрограм. Водночас за нього було сплачено понад 95 млн грн", - йдеться в повідомленні.

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