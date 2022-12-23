Глава МЗС Литви Ландсбергіс про зустріч Зеленського та Байдена: Це має підштовхнути інші країни до прискорення постачання зброї Україні
Про це повідомив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
"Хочу звернути увагу, що, проте, у мові та публічному спілкуванні акцент робився на зброї. Це робилося шляхом ретельного обдумування основного повідомлення. І сьогодні головне посилання – виграти війну, а війну неможливо виграти без зброї", - сказав міністр.
Ландсбергіс наголошує, що вибір Зеленського поїхати саме до Вашингтона - символічний - президент України чітко показує, звідки Київ отримує найбільшу підтримку.
"Це свідчить про те, що США разом із Україною беруть на себе відповідальність за перемогу. Ми цього не бачили, як і самої війни. Але й залучення США до архітектури європейської безпеки ми не бачили після Другої світової війни", - сказав він.
Міністр наголосив, що обіцяна підтримка США має підштовхнути інші країни до прискорення постачання зброї.
"Завжди є спроба зрівняти шальки терезів, і дії США показують, що Patriot - це не ескалація. Я очікую, що, можливо, це спонукає інші країни оцінити або переоцінити, яке додаткове озброєння вони можуть відправити до України, а найбільше потрібні танки", - пояснив Ландсбергіс.
Він також не виключє, що Зеленський та Байден могли обговорювати вступ України до НАТО.