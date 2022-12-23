Глава МЗС Литви Ландсбергіс про зустріч Зеленського та Байдена: Це має підштовхнути інші країни до прискорення постачання зброї Україні

Під час свого візиту до Вашингтону президент Володимир Зеленський передав західним лідерам та Європі чіткий сигнал: Україна може виграти війну лише за більшої військової підтримки.

Про це повідомив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

"Хочу звернути увагу, що, проте, у мові та публічному спілкуванні акцент робився на зброї. Це робилося шляхом ретельного обдумування основного повідомлення. І сьогодні головне посилання – виграти війну, а війну неможливо виграти без зброї", - сказав міністр.

Ландсбергіс наголошує, що вибір Зеленського поїхати саме до Вашингтона - символічний - президент України чітко показує, звідки Київ отримує найбільшу підтримку.

"Це свідчить про те, що США разом із Україною беруть на себе відповідальність за перемогу. Ми цього не бачили, як і самої війни. Але й залучення США до архітектури європейської безпеки ми не бачили після Другої світової війни", - сказав він.

Міністр наголосив, що обіцяна підтримка США має підштовхнути інші країни до прискорення постачання зброї.

"Завжди є спроба зрівняти шальки терезів, і дії США показують, що Patriot - це не ескалація. Я очікую, що, можливо, це спонукає інші країни оцінити або переоцінити, яке додаткове озброєння вони можуть відправити до України, а найбільше потрібні танки", - пояснив Ландсбергіс.

Він також не виключє, що Зеленський та Байден могли обговорювати вступ України до НАТО.

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