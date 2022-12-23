Труханова допитує НАБУ, - ЗМІ
5 1469
Співробітники Національного антикорупційного бюро допитують мера Одеси Геннадія Труханова.
Про це з посиланням на джерела серед правоохоронців повідомляє одеське видання "Думская", інформує Цензор.НЕТ.
Деталей журналісти не навели. Зокрема, невідомо, в межах розслідування якої справи відбувається допит.
Нагадаємо, 5 грудня співробітники НАБУ проводили слідчі дії в приміщеннях мерії Одеси.
9 грудня стало відомо, що трьом заступникам міського голови Одеси Геннадія Труханова повідомили про підозру в участі у злочинній організації. Таку підозру повідомили вже шістьом особам, включаючи Бориса Кауфмана та Олександра Грановського.