Іран робить "величезну стратегічну помилку", підтримуючи РФ у війні проти України, - Боррель

Високий представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив Іран за підтримку Росії у її повномасштабній війні проти України, закликавши іранську владу припинити військову допомогу Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Тегерану відомо про воєнні злочини Росії, що тривають, спрямовані проти цивільної інфраструктури. Іран робить величезну стратегічну помилку, він обирає хибний шлях і руйнує свій авторитет, коли робить вигляд, що не стає ні на чий бік у цій війні", - сказав головний дипломат ЄС.

Боррель додав, що порушив це питання перед міністром закордонних справ Ірану, і той у відповідь "рішуче заперечив, що Іран надає безпілотники Росії, і стверджував, що такі постачання мали місце лише до нападу Росії" на Україну.

Також Боррель закликав іранську владу припинити страти й криваві репресії проти мирних протестувальників.

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