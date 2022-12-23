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Іран робить "величезну стратегічну помилку", підтримуючи РФ у війні проти України, - Боррель

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Іран робить "величезну стратегічну помилку", підтримуючи РФ у війні проти України, - Боррель
Високий представник ЄС із питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель засудив Іран за підтримку Росії у її повномасштабній війні проти України, закликавши іранську владу припинити військову допомогу Москві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Тегерану відомо про воєнні злочини Росії, що тривають, спрямовані проти цивільної інфраструктури. Іран робить величезну стратегічну помилку, він обирає хибний шлях і руйнує свій авторитет, коли робить вигляд, що не стає ні на чий бік у цій війні", - сказав головний дипломат ЄС.

Боррель додав, що порушив це питання перед міністром закордонних справ Ірану, і той у відповідь "рішуче заперечив, що Іран надає безпілотники Росії, і стверджував, що такі постачання мали місце лише до нападу Росії" на Україну.

Також Боррель закликав іранську владу припинити страти й криваві репресії проти мирних протестувальників.

Читайте: Ракетні удари РФ по Україні є воєнними злочинами і варварством, усіх винних буде притягнуто до відповідальності, - Боррель

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Два чоботи пара з кацапами.
  • Валентин Коваль
    Була ж світська держава -- як цим аятоллам вдалося іх охмурити .
  • Иван Шумейко
    Иран ментально такой-же ******* как и парашка,даже более *******.Европа не жила при тоталитаризме и к сожалению не может этого понять. Я жил при тоталитаризме, и рекомендую Европе превентвно ****** по АЕС Ирана,по всем военным заводам Ирана. Как это делают в Израиле. Вы не сможете переубедить сумасшедших иначе как закрыть их в отдельной камере и подключить электрошок. Я отказываюсь верить в то что Европа настолько глупая чтобы не понимать это! Цивилизация должна давить варваров и мракобесов. Иначе у меня для цивилизации плохие новости. И для Европы и для США
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