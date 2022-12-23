Понад 1 млн українців отримали зимову допомогу від Агентства ООН у справах біженців
Про це повідомляє в телеграмі Міністерство реінтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Програма підтримки передбачає забезпечення тимчасовим житлом, надання матеріалів для ремонту й утеплення будинків, а також забезпечення обігрівачами, ковдрами, теплими речами й іншими предметами першої необхідності у холодну пору року. Також агенція виплачує грошову допомогу на покриття зимових потреб.
За інформацією, розміщеною на сайті гуманітарної організації, програма зимової допомоги вже охопила більш як 1 мільйон людей в Україні. Зокрема, предмети першої необхідності (пледи, термоси, обігрівачі, одяг) отримали понад 800 тисяч осіб, грошові виплати – майже 300 тисяч осіб, матеріали для ремонтів та утеплення будинків – більш ніж 12 тисяч осіб. На додаток, 55 генераторів були доставлені на критичні обʼєкти у 12 областей.
УВКБ ООН і Мінреінтеграції вже довгий час тісно співпрацюють і мають низку спільних проєктів. Основні з них – це облаштування місць компактного проживання ВПО, відновлення пошкоджених будинків на Київщині, а також постачання предметів першої потреби на звільнені території на сході та півдні України.