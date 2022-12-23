Росіяни вивезли до Росії 200 дітей з окупованої території Запорізької області. Нібито на "новорічні свята", - Федоров

Загарбники під виглядом поїздки на новорічні свята вже вивезли з окупованої території Запорізької області 200 дітей.

Про це під час брифінгу повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора вони показали відео, як близько 200 дітей з тимчасово окупованої Запорізької області вони все ж таки вивезли на канікули до Росії. Ми не розуміємо, скільки це буде продовжуватись, коли вони їх повернуть", - сказав Федоров.

Він нагадав, що восени з Енергодару та Кам’янки-Дніпровської вивезли дітей нібито на два тижні, а повернули через 2 місяці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські загарбники практично повністю перекрили виїзд з окупованих територій, - Федоров