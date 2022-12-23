Новини • Війна

Росія суттєво просунулась у досягненні "демілітаризації" України, - Пєсков

46 748160
Росія суттєво просунулась у досягненні "демілітаризації" України, - Пєсков
Росія просувається у досягненні так званої "демілітаризації".

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Напередодні на пресконференції Путін заявив, що "українська ВПК якщо не обнулилась повністю, то стрімко до цього рухається".

У відповідь на запитання, чи це можна вважати виконанням однієї з цілей війни, тобто демілітаризації України, Пєсков пояснив: "Можна констатувати, що тут суттєве просування - у демілітаризації".

Також читайте: Кремлю нічого невідомо про підготовку мирного плану Україною, - Пєсков

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
  • Игорь Гоптарев ded417ec
    Пи-дёж , усатый таракан!
  • Враг рода человеческого 666
    Особенно 100 000 рашко жмуров продвинулись. Метра на 2 под землю, достижение че уж там
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини