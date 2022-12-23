Росія суттєво просунулась у досягненні "демілітаризації" України, - Пєсков

Росія просувається у досягненні так званої "демілітаризації".

Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Напередодні на пресконференції Путін заявив, що "українська ВПК якщо не обнулилась повністю, то стрімко до цього рухається".

У відповідь на запитання, чи це можна вважати виконанням однієї з цілей війни, тобто демілітаризації України, Пєсков пояснив: "Можна констатувати, що тут суттєве просування - у демілітаризації".

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