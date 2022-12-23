Колишній президент Грузії Маргвелашвілі збирає підписи, щоб Саакашвілі випустили за кордон лікуватися

Четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, який був політичним опонентом Міхеіла Саакашвілі, ініціював звернення з вимогою випустити політика за кордон на лікування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Новости-Грузия".

Під зверненням підписалися понад 130 колишніх високопосадовців.

"Ми не обговорюємо питання провини президента Саакашвілі. Ми говоримо: смертна кара заборонена Конституцією Грузії, як і тортури, нелюдське поводження, яке принижує гідність", - йдеться в заяві.

Автори заяви попереджають, що загибель Саакашвілі матиме вкрай згубні внутрішні та зовнішні політичні наслідки.

"Який буде історичний вирок нам самим, якщо грузинська держава тортурами у в'язниці вб'є Міхеіла Саакашвілі, особистого ворога Путіна?", - йдеться у заяві.

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У документі міститься посилання на оцінки незалежних консиліумів лікарів про те, що Саакашвілі перебуває в критичному стані і якщо допомога не буде надана, все завершиться його смертю.

"Слід враховувати, що грузинське суспільство ще не оговталося від травми насильницької смерті першого президента Грузії", - нагадують автори заяви.

"Незважаючи на політичні розбіжності, не слід втягуватися у вир помсти; ми, громадяни Грузії, не повинні допустити, щоб Міхеіл Саакашвілі помер від тортур. Його слід терміново відправити за кордон на лікування. Це те, що вище за партійні інтереси. Це на користь історії, політичній доцільності, людяності та цивілізованості. Закликаємо всіх об'єднатися заради цього! - йдеться у зверненні.

Заяву підписали четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, колишні голови парламентів Давид Бакрадзе, Ніно Бурджанадзе та Давид Усупашвілі, Немо Бурчуладзе - "1990-1991 рр., голова парламенту у вигнанні"; три ексглави Конституційного суду, колишні депутати та міністри. Під заявою вже понад 130 підписів людей, які були при владі в Грузії у різні роки.

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У правлячій партії "Грузинська мрія" вже прокоментували звернення, назвавши тих, хто його підписав "фан-клубом Саакашвілі".

Нагадаємо, 20 листопада адвокат Саакашвілі заявив, що його клієнта отруїли після арешту. Пенітенціарна служба Грузії твердить, що не бачила жодних доказів отруєння. Після цього адвокат надав висновок американського лікаря, який проаналізував зразки волосся та нігтів Саакашвілі. Висновок підтверджує, що у експрезидента - отруєння важкими металами і залежність від медичних препаратів.

Президент України Володимир Зеленський просить Грузію відпустити Саакашвілі на лікування за кордон.