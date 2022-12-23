У Чорному морі Росія тримає 9 кораблів, серед них один ракетоносій з "Калібрами", - ВМС ЗСУ

У Чорному на Азовському морях на бойовому чергуванні Росія тримає 11 кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ.

"У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет "калібр" загальний залп становить – 4 ракети, в Азовському морі заходяться 2 ворожі кораблі. У Середземному морі – 9 ворожих кораблів, з них 5 носіїв крилатих ракет "калібр" загальний залп яких становить – 72 ракети", - йдеться в повідомленні.

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