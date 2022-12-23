"Росія втратила європейський ринок газу - назавжди",- заступник директора МВФ Рашкован
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.
"Росія втратила європейський ринок газу - назавжди. Не існує можливості, щоб Європа знову погодилася би лізти в цю пастку росії", - зауважив представник керівництва Фонду.
Він нагадав, що Україна попереджала європейських партнерів з 2014 року, що "це зброя, а не економічний інструмент".
Рашкован також підкреслив, що санкції проти РФ діють ефективно, і в довгостроковому плані Росія не має жодних економічних перспектив.
"Саме тому наступного року економіка РФ за прогнозами визначена з "мінусом". Вони втратили доступ до технологій, до міжнародних грошей, до глобальних компаній. Структурно – це великий вплив на російську економіку", - підкреслив Рашкован.
Він також зазначив, що великий потенційний вплив матимуть "нафтові" обмеження проти РФ, запровадженні в грудні.
"Це є найбільш впливовою санкцією для економіки рф, бо основні доходи кремля від нафти надалі постійно зменшуватимуться", - додав він.