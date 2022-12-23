"Росія втратила європейський ринок газу - назавжди",- заступник директора МВФ Рашкован

Росія остаточно втратила доступ на європейський газовий ринок, бо в Європі нарешті зрозуміли, що російський газ - це зброя, а не економічний інструмент.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник виконавчого директора Міжнародного валютного фонду Владислав Рашкован, передає Цензор.НЕТ.

"Росія втратила європейський ринок газу - назавжди. Не існує можливості, щоб Європа знову погодилася би лізти в цю пастку росії", - зауважив представник керівництва Фонду.

Він нагадав, що Україна попереджала європейських партнерів з 2014 року, що "це зброя, а не економічний інструмент".

Рашкован також підкреслив, що санкції проти РФ діють ефективно, і в довгостроковому плані Росія не має жодних економічних перспектив.

"Саме тому наступного року економіка РФ за прогнозами визначена з "мінусом". Вони втратили доступ до технологій, до міжнародних грошей, до глобальних компаній. Структурно – це великий вплив на російську економіку", - підкреслив Рашкован.

Він також зазначив, що великий потенційний вплив матимуть "нафтові" обмеження проти РФ, запровадженні в грудні.

"Це є найбільш впливовою санкцією для економіки рф, бо основні доходи кремля від нафти надалі постійно зменшуватимуться", - додав він.

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