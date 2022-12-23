Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn надіслав "Укрзалізниці" 63 генератори, у січні планує передати ще 325

2 32718
Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn надіслав "Укрзалізниці" 63 генератори, у січні планує передати ще 325
Німецький залізничний перевізник Deutsche Bahn відправив "Укрзалізниці" генератори для налагодження роботи в умовах дефіциту електроенергії, спричиненого обстрілами Росією енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Перша партія у складі 63 генераторів була відправлена в п’ятницю із залізничної станції в Ганновері до Києва, а в січні Deutsche Bahn планує передати ще 325 менших, аварійних генераторів. Передання є безоплатною допомогою "Укрзалізниці".

Як пояснив генеральний директор Deutsche Bahn Ріхард Лутц, генератори забезпечать електроенергію та опалення на залізничних станціях і ремонтних заводах, а також використовуватимуться безпосередньо в поїздах.

325 аварійних електрогенераторів, які "Укрзалізниця" отримає в січні, будуть використовуватися для забезпечення електроенергією пасажирів та робочих місць українських залізничників.

У вересні Deutsche Bahn та "Укрзалізниця" підписали меморандум про взаєморозуміння, в якому домовились про довгострокове партнерство. Насамперед ідеться про допомогу в повоєнній відбудові залізничних шляхів і модернізації вантажних коридорів і терміналів.

Читайте також: "Укрзалізниця" відновила енергопостачання на всіх головних дільницях і стабілізує рух поїздів

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Zalet
    Пипец.
    Все же существует добро и зло.
    Немцы, пережившие неимоверные потрясения, сохранили в себе состродание.
  • Petrov Viktor
    Зер гут, помню при ещё при совке чистенькие, новенькие, двухэтажные вагоны в побежденной оккупированной Восточной Германии.
  • volley
    Для диспетчерских пунктов генераторы.
    Это просто оксюморон -немцы помогают!!! украинцам!!!! бороться с рашкой!!!!!
    Вы себе бы такую мысль еще 10 лет назад допускали?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини