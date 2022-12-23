РФ відправила на війну проти України близько 40 тис. в’язнів, - Білий дім

Росія все більше покладається на приватну військову компанію "Вагнера" наближеного до Путіна олігарха Євгенія Пригожина для ведення повномасштабної війни в Україні.

Про це повідомив координатор Ради національної безпеки США з питань стратегічних комунікацій Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

За оцінками американської сторони, наразі сили ПВК "Вагнера" в Україні налічують 50 тисяч найманців, з яких 10 тисяч є "контрактниками", а решта 40 тисяч – засуджені, причому ця оцінка є заниженою.

За словами Кірбі, засновник ПВК "Вагнера" Пригожин та пов’язані з ним особи вербують засуджених у російських в'язницях для участі у бойових діях в Україні, оскільки інші шляхи вербування не є такими успішними. Деякі з ув'язнених, яких завербували у найманці, мають "серйозні медичні проблеми", додав він.

Крім того, за оцінками Білого дому, Пригожин витрачає понад 100 мільйонів доларів на місяць на фінансування операцій ПВК "Вагнера" в Україні, а його "приватна армія" воює разом з російськими військами.

"Для нас цілком очевидно, що група "Вагнера" стає центром сили, який конкурує з російськими військовими та іншими російськими міністерствами", – підсумував Кірбі.

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