Російську активістку Полюдову з Кубані, яка виступала на підтримку України, засудили до 9 років ув’язнення

Другий Західний окружний військовий суд у Москві визнав активістку з Краснодарського краю Росії Дар’ю Полюдову винною у створенні екстремістського співтовариства "Лівий опір" і закликах до тероризму. Її засудили до дев’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно із рішенням суду, Полюдова створила опозиційний рух, члени якого намагалися "дискредитувати органи влади" Росії і провокувати сутички зі співробітниками поліції. Стверджується, що вона зробила це, тому що "негативно ставилася до чинної в Російській Федерації системи державної влади та її федерального устрою".

2021 року Другий західний окружний суд Москви вже визнавав Полюдову винною у публічних закликах до екстремістської діяльності та виправданні тероризму. До цього вона відбула покарання в колонії за звинуваченням у закликах до екстремізму й сепаратизму.

Полюдова брала участь в акціях на підтримку України, українських активістів і заарештованих кримських татар. Вона була організаторкою "Маршу за федералізацію Кубані". Правозахисний центр "Меморіал" визнав її політичною ув’язненою.

Крім краснодарської активістки, яка в останні роки жила в Москві, у справі про "Лівий опір" обвинувачують її знайомих Кирила Котова, Олену Крилову, Ігоря Кузнєцова, Андрія Романова, Сергія Кірсанова. Котову також винесли вирок сьогодні – йому призначили три роки позбавлення волі умовно, повідомили у мережі.

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