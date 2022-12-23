Російську активістку Полюдову з Кубані, яка виступала на підтримку України, засудили до 9 років ув’язнення
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Згідно із рішенням суду, Полюдова створила опозиційний рух, члени якого намагалися "дискредитувати органи влади" Росії і провокувати сутички зі співробітниками поліції. Стверджується, що вона зробила це, тому що "негативно ставилася до чинної в Російській Федерації системи державної влади та її федерального устрою".
2021 року Другий західний окружний суд Москви вже визнавав Полюдову винною у публічних закликах до екстремістської діяльності та виправданні тероризму. До цього вона відбула покарання в колонії за звинуваченням у закликах до екстремізму й сепаратизму.
Полюдова брала участь в акціях на підтримку України, українських активістів і заарештованих кримських татар. Вона була організаторкою "Маршу за федералізацію Кубані". Правозахисний центр "Меморіал" визнав її політичною ув’язненою.
Крім краснодарської активістки, яка в останні роки жила в Москві, у справі про "Лівий опір" обвинувачують її знайомих Кирила Котова, Олену Крилову, Ігоря Кузнєцова, Андрія Романова, Сергія Кірсанова. Котову також винесли вирок сьогодні – йому призначили три роки позбавлення волі умовно, повідомили у мережі.