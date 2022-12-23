Тероборона Сумщини знищила російську ДРГ, мінімум двох окупантів убито, - ОВА
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На території Сумщини тероборона знищила ДРГ окупантів.
Про це повідомив голова ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
"Тероборона Сумщини знищила російську диверсійно-розвідувальну групу. 22 грудня, зранку, група російських військових пересікла лінію державного кордону України. На території Краснопільської громади, поблизу села Високе, наші тероборонівці вступили в бій з російською ДРГ.
Після короткого бою, втрати ворога - мінімум двоє вбитих. З нашого боку обійшлося без втрат", - йдеться в повідомленні.