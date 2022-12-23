Львівська міськрада закликає Зеленського ветувати закон 5655 про "реформу містобудування"

Львівська міськрада скерувала звернення до Президента України, аби ветувати закон 5655 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мерії.

За словам очільник міста Андрія Садового щодо цього є чітка позиція більшості депутатського корпусу.

"Не можна нищити те, що напрацьовувалось століттями, зокрема історичну частину нашого міста. Взагалі не можна вилучити місто із процесу прийняття рішень. Такого немає в жодній країні світу. Цей закон призведе до того, що будуть шалені будівельні афери у нашій державі. Я звернувся до Президента, до Ради національної безпеки і оборони. Є позиція всіх міських голів. Я дякую тим народним депутатам, які не зламались та мали сміливість не підтримати цей закон", - додав мер.

"13 грудня Верховною Радою було прийнято закон №5655 - так звану реформу містобудування. Апробація та затвердження цього закону можуть принести дуже сумні наслідки для міст та навіть їх понівечити. І ми повинні розуміти цю велику небезпеку, тому що, справді, якість архітектурного простору - це якість життя людини, кожного українця.

Проти цього законопроєкту виступили дуже багато фахових організацій, зокрема Асоціація міст України, Національної спілки архітекторів, ГО "РУХ ЧЕСНО", Міжнародної ради з питань пам’яток і визначних місць (ICOMOS Ukraine). Так само були зауваження й у Національної агенції з питань запобігання корупції. До того ж, електронна петиція з вимогою накласти вето на законопроєкт, яка була зареєстрована на сайті Президента України, набрала передбачені законодавством 25 тисяч голосів у рекордні терміни", - додав заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач.

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Раніше Асоціація міст України звернулася до Президента щодо вето на закон 5655.

Водночас петиція про вето Президента на скандальний закон про реформу містобудування за добу набрала необхідні 25 тисяч голосів українців.

В Асоціації міст України (АМУ) виступили категорично проти законопроєкту 5655 про зміну системи містобудування.

Національне агентство по запобіганню корупції розібрало ризики у новій версії 5655.

Мери українських міст просили народних депутатів доопрацювати документ за участі громадськості та місцевої влади.

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