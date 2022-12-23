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Саме Росія повинна дати гарантії безпеки своїм сусідам, - глава МЗС Чехії Ліпавський

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Саме Росія повинна дати гарантії безпеки своїм сусідам, - глава МЗС Чехії Ліпавський
На тлі розв’язаної війни проти України саме Росія повинна надати гарантії безпеки для своїх сусідів, що вона не нападатиме на них.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Я вважаю, що головним чином Росія повинна дати гарантії безпеки своїм сусідам, що вона не нападе на них. Я вважаю важливим, щоб не було якогось розподілу влади без України, без країн Центральної Європи чи Балтії. Я вважаю, що російське керівництво має понести відповідальність за розв'язання агресивної війни та спробу силою змінити кордони в Європі", - сказав глава МЗС Чехії.

Міністр також наголосив на важливості активної підтримки країни, яка була атакована. Ліпавський зазначив, що на тлі атак Росії на енергетичну інфраструктуру України взимку пріоритети допомоги змінюються.

"Акцент робиться на забезпеченні засобами протиповітряної оборони, у цьому питанні Чехія абсолютно неспроможна відігравати потрібну роль, але в інших питаннях ми її виконуємо", - сказав додав він.

За його словами, конкретні гуманітарні проекти спрямовані, наприклад, на постачання дизель-генераторів, зокрема для лікарень.

Також читайте: РФ не повинна мати впливу на події в Європі, як сьогодні, - глава МЗС Чехії Ліпавський

Топ коментарі

  • Линкин Парк
    Какие гарантии могут быть от лжеца, лицемера, подонка, негодяя и кровавого убийцы-маньяка раССее? Бешеную тварь усыпляют...
  • Alex Alex 3b1a281f
    "любі гарантії та угоди з раSSією НЕ варті навіть паперу, на якому написані...."- Отто фон Бісмарк....
    Європейцям пора ЦЕ згадати.....і тоді ВСЕ стане ясно для багатьох з них....

    а взагалі,
    Я знову ж таки переконують яка це лжива і підла продажна мерзота цей руZZкій мір і його адепти!

    руZZкому міру повірити - себе обманути!
  • Zart Arn
    більше гарантій від РФ!
    хворі люди
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