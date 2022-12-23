На Київщині заборонили всю піротехніку

В Київській області на час дії воєнного стану заборонено продавати та використовувати піротехнічні засоби, в тому числі петарди та бенгальські вогні.

Таке рішення ухвалив оперативний штаб оборони Київщини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

Під заборону потрапляють: феєрверки, бенгальські вогні, петарди тощо.

"Рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у травні Київрада заборонила використовувати в столиці феєрверки та авто без глушників.

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