На Київщині заборонили всю піротехніку
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В Київській області на час дії воєнного стану заборонено продавати та використовувати піротехнічні засоби, в тому числі петарди та бенгальські вогні.
Таке рішення ухвалив оперативний штаб оборони Київщини, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.
Під заборону потрапляють: феєрверки, бенгальські вогні, петарди тощо.
"Рішення стосується як фізичних, так і юридичних осіб, зокрема суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність у сфері ресторанного господарства, громадського харчування, розважальних закладів тощо", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у травні Київрада заборонила використовувати в столиці феєрверки та авто без глушників.