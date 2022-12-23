"Зелена" енергетика допомагає виходити із ситуації блекауту, - Шмигаль

"Зелена" енергетика може забезпечувати певні потреби в електроенергії навколо себе навіть за ситуації блекауту в Україні.

Про це в інтерв’ю заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"При блекауті вони можуть працювати в "острівцях", і ми з окремих острівців забираємо електроенергію і починаємо "в'язати" в єдину систему", - повідомив Шмигаль.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький вважає, що вітрова генерація, яка має великий потенціал саме взимку, може покращувати енергозабезпечення України під час дефіциту потужності в енергосистемі.

За інформацією Української вітроенергетичної асоціації, енергетичні компанії можуть добудувати від 300 до 500 МВт потужності "зеленої" енергетики вже найближчі місяці, якщо держава забезпечить їм продовження гарантованих умов підтримки на 1-2 роки, щоб компанії встигли добудувати свої об’єкти.

Також Володимир Зеленський заявляв, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.