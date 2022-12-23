США ще дискутують щодо визнання Росії країною-спонсоркою тероризму, - Маркарова

У Сполучених Штатах Америки активно дискутують, чи застосовувати до Росії саме статус країни–спонсорки тероризму.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У нас іде дуже активна дискусія, тому що є поточний статус у США, який вже законом затверджений, це "країна–спонсор тероризму", але це досить таки давній статус. До нього сьогодні входять чотири країни, і нам, звичайно, хотілось би побачити Росію серед цих країн, бо вона заслуговує бути в будь-якому товаристві таких вигнанців. Однак, вона ж не спонсор тероризму, вона сама країна-терорист", - зазначила дипломат.

Тому США, за її словами, розглядають альтернативний законопроєкт, де пропонують надати Росії новий статус – країни-агресорки, яка здійснює терор проти цивільного населення.

"Є ще один альтернативний законопроєкт – це країна-агресорка, яка здійснює терор проти цивільного населення. Сподіваємося, що в цих дискусіях ми вийдемо на максимально сильний проєкт, який дозволить нам і назвати правильно, й ізолювати Росію від цивілізованого світу", – зазначила посол.

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