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США ще дискутують щодо визнання Росії країною-спонсоркою тероризму, - Маркарова

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США ще дискутують щодо визнання Росії країною-спонсоркою тероризму, - Маркарова
У Сполучених Штатах Америки активно дискутують, чи застосовувати до Росії саме статус країни–спонсорки тероризму.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"У нас іде дуже активна дискусія, тому що є поточний статус у США, який вже законом затверджений, це "країна–спонсор тероризму", але це досить таки давній статус. До нього сьогодні входять чотири країни, і нам, звичайно, хотілось би побачити Росію серед цих країн, бо вона заслуговує бути в будь-якому товаристві таких вигнанців. Однак, вона ж не спонсор тероризму, вона сама країна-терорист", - зазначила дипломат.

Тому США, за її словами, розглядають альтернативний законопроєкт, де пропонують надати Росії новий статус – країни-агресорки, яка здійснює терор проти цивільного населення.

"Є ще один альтернативний законопроєкт – це країна-агресорка, яка здійснює терор проти цивільного населення. Сподіваємося, що в цих дискусіях ми вийдемо на максимально сильний проєкт, який дозволить нам і назвати правильно, й ізолювати Росію від цивілізованого світу", – зазначила посол.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США чекають, щоб Зеленський підтвердив, що підтримує американський закон щодо визнання Росії державою-агресором, - CNN

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Топ коментарі

  • Randall Flag da70119e
    Краще б ракети далекобійні дали. І танки з літаками.
  • Drbest Good
    Если Россию признают спонсором терроризма, то тогда автоматически она подпадает под действие очень жестоких законов сша.

    Все другое будет мягче…
  • Ревизор
    Генерал СВР:

    Изрядно загоревший, отдохнувший и протрезвевший бывший президент России Дмитрий Медведев, посетил Китай, где встретился с главой китайского государства Си Цзиньпином и передал ему «послание» от нынешнего президента России Владимира Путина.

    Никаких смотрин «преемников» российского президента во время визита в Китай не было и в помине, Медведев выступил в качестве «почтальона Печкина», только и всего.

    Си Цзиньпин потребовал у Путина детальный план с датами, где президент России должен был расписать каким образом и когда он собирается закончить войну, и только при наличии подобных письменных объяснений или, если угодно, обещаний, лидер Китая готов был согласиться на телефонные переговоры с Путиным и обсуждать возможность визита в Россию в следующем году.

    Насколько письмо российского президента убедило Си Цзиньпина будет понятно по тому, состоятся телефонные переговоры лидеров двух стран в ближайшее время или нет.

    Вообще, посылать Медведева на встречу с Си Цзиньпином было рискованно и опрометчиво со стороны президента России, но надо знать Путина и понимать, что таким образом он отвечает на унизительное требование предоставить письменные объяснения по поводу планов окончания войны, и отправив придворного клоуна Медведева доставить письмо с оказией, Путин унизил Си Цзиньпина в ответ.

    Вчера вечером, после совещания с постоянными членами Совета Безопасности РФ, Путин в режиме видеосвязи провел оперативное совещание с представителями руководства силового и военного блоков.

    Обсуждали среди прочего тему увеличения срока службы по призыву в РФ, и президент высказался в пользу быстрого решения.

    Путин сообщил участникам совещания, что он утвердил планы по увеличению срока службы по призыву до двух лет, начиная с осеннего призыва 2023 года, официально объявить нововведения президент собирается в феврале следующего года.

    Путин запретил до 8 января поднимать в информационном пространстве темы мобилизации и увеличения срока службы по призыву, аргументируя тем, что надо дать народу спокойно вернуться в страну после праздников.

    Расширенное заседание Коллегии Министерства обороны РФ которое вчера провел Путин смысла обсуждать нет.

    Мирно дремавшие во время выступления вождя директор ФСБ Александр Бортников и секретарь Совбеза Николай Патрушев яркое подтверждение никчемности мероприятия.
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