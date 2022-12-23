Внаслідок вибуху в Мелітополі постраждав поліцейський-зрадник Блавацький, йому відірвало ногу, - мер Федоров

Внаслідок сьогоднішнього підриву авто в окупованому Мелітополі постраждав поліцейський-зрадник Андрій Блавацький.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишній співробітник внутрішньої безпеки Національної поліції Андрій Блавацький вирішив побудувати яскраву кар’єру. Після окупації Мелітополя отримав від загарбників місце начальника Лінійного відділу міліції", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, додав мер, від вибуху йому відірвало ногу й наразі стоїть питання чи залишиться друга.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Мелітополі підірвано автівку, якою користувались рашисти.

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