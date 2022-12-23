Новини • Війна

Внаслідок вибуху в Мелітополі постраждав поліцейський-зрадник Блавацький, йому відірвало ногу, - мер Федоров

8 62947
Внаслідок вибуху в Мелітополі постраждав поліцейський-зрадник Блавацький, йому відірвало ногу, - мер Федоров
Внаслідок сьогоднішнього підриву авто в окупованому Мелітополі постраждав поліцейський-зрадник Андрій Блавацький.

Про це повідомив мер Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Колишній співробітник внутрішньої безпеки Національної поліції Андрій Блавацький вирішив побудувати яскраву кар’єру. Після окупації Мелітополя отримав від загарбників місце начальника Лінійного відділу міліції", - йдеться в повідомленні.

За попередніми даними, додав мер, від вибуху йому відірвало ногу й наразі стоїть питання чи залишиться друга.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Мелітополі підірвано автівку, якою користувались рашисти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проросійський блогер не розуміє невдоволення жителів окупованого Мелітополя: "Пришли русские, и все воруют, воруют, воруют". ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Перехватчик
    Петро Порошенко

    @poroshenko

    ·

    15 мин

    Це - свіжий, духмяний, перший і безкоштовний хліб, який сьогодні нарешті печуть волонтери ГО Справа Громад у Херсоні.

    Поліція відмовилася виконувати незаконні вказівки влади щодо перешкоджання нашій роботі і відступила

  • Михаил Дужик 7acbc3a9
    І ето радуєт!
  • Саша Пончик
    Костыли уже везут из самай масквы. Жаль что не голову.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини