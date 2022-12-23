Компроміси щодо територіальної цілісності України неприйнятні, - представник президента в АРК Ташева
Про це заявила постійний представник Президента України в АРК Таміла Ташева на відкритті Днів Криму в Туреччині, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"РФ використовує окупований Крим як плацдарм для наступу на материкову Україну. Тому, щоб захистити права людини, зокрема українців та кримських татар, які є спорідненими з турецьким народом, ми маємо вигнати окупанта з півострова. Наше військово-політичне керівництво неодноразово повторювало, що у нас не може бути компромісів щодо територіальної цілісності України. Тому перемога України – це повернення всіх її територій", - сказала Ташева.
Вона подякувала Туреччині за активну участь у діяльності Кримської платформи, підтримку "зернової ініціативи" та надання допомоги корінному кримськотатарському народу. Окремо Ташева висловила вдячність президентові Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану за участь у Другому саміті Кримської платформи.
Відкриття Днів Криму в Туреччині відбулося в Стамбульському політехнічному університеті. Захід триватиме три дні: один у Стамбулі і два у містечку Ескішехір – поселенні кримських татар у Туреччині.