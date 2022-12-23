Ситуація з електропостачанням на Київщині може покращитись за 2-3 дні у разі відсутності нових обстрілів, - ОВА

Дефіцит електроенергії у Київській області становить близько 50%. Ситуація може покращитись за 2-3 дні у разі відсутності нових обстрілів.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Чиновник зазначив, що за останню добу ситуація з електропостачанням в регіоні стала краще. Зокрема, в Білій Церкві, Василькові, Фастові енергетикам вдалося вийти на графік вимкнень 4/4. Подібний графік й у Вишгородському районі.



Найскладніша ситуація в Бучанському, Броварському та частково Бориспільському районах. Там громади вже заживлені, але через масштабні пошкодження світло подається на 2-4 години, вимикається на 6-10 годин.

"Завдання для енергетиків залишається незмінним — якнайшвидше вийти на зрозумілі та справедливі графіки подачі світла. Попередньо, за 2-3 дні чекаємо зміни ситуації на краще. Це за умови відсутності надзвичайних ситуацій", - наголосив Кулеба.

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