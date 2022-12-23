Уже понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням від міжнародних партнерів прибуло до України, - Шмигаль

Україна отримала від міжнародних партнерів уже понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням, необхідним для відновлення пошкодженої росіянами інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Уже прибуло понад 200 вантажів з енергетичним обладнанням. Євросоюз пообіцяв мобілізувати для нас 900 генераторів. Дякуємо та цінуємо цей жест солідарності", – написав він.

"500 тис. переважно малопотужних генераторів завезли в Україну цього року бізнес і люди. Додатково партнери дають нам великі генераторні установки, які здатні живити важливі об’єкти. Наприклад, медичні заклади чи насосні станції водоканалів. Так будуємо непробивний енергетичний мур, який агресор не здолає", - додав очільник уряду.

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