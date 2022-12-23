Кабмін виділив понад 608 млн грн на додаткові винагороди нацгвардійцям
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Кабінет Міністрів виділив із резервного фонду держбюджету понад 608 млн грн на виплату додаткової винагороди військовослужбовцям Нацгвардії.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.
"Виділено з резервного фонду державного бюджету Міністерству внутрішніх справ (для Національної гвардії) за програмою "Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України" 608 млн 168 тис. грн для здійснення виплати додаткової винагороди військовослужбовцям", - зазначив Мельничук.