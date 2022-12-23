Розблокування морських портів дасть можливість усьому українському бізнесу наростити обсяги експорту, - СЕО компанії Метінвест

Розблокування роботи чорноморських портів та відновлення логістики стане головним оптимістичним чинником для економіки України у 2023 році, адже стане поштовхом до її активного розвитку. Тому на користь України – відновити роботу портів ще до закінчення війни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков в інтерв'ю "НВ".

"Відновлення роботи чорноморських портів ще до перемоги у війні дасть змогу всьому українському бізнесу збільшувати потужності виробництва, нарощувати обсяги експорту сировини та металопродукції. Це призведе до значного зростання українського експорту, валютних надходжень у країну та податків до бюджету", - пояснив Риженков.

Він також нагадав, що до війни саме гірничо-металургійний комплекс формував забезпечував приплив валюти до країни, завдяки чому курс гривні зберігав стабільність.

"Основу сильної національної валюти та позитивного торговельного балансу країни формував саме ГМК. Тому вирішення питання експорту для галузі – вкрай важливе для країни", – резюмував Риженков.

Нагадаємо, раніше керівники трьох морських портів – "Південний", "ТІС-Вугілля" та "Тис-Руда" – попросили президента Володимира Зеленського поширити розблокувати морські порти та розширити дію "зернового коридору" на металопродукцію: вони заявили, що це зміцнить гривню та економіку, адже один корабель із залізною рудою забезпечує $14 млн експортного виторгу, а Україна може відправляти 200 таких кораблів на рік. Загалом блокування портів призводить до недоотримання Україною понад 600 мільйонів доларів валютної виручки на місяць.