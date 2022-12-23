Зеленський назвав основні завдання для послів України на 2023 рік: Переговори про вступ до ЄС, саміт НАТО, санкції проти РФ та блокування російських активів
Про це глава держави заявив під час виступу на Конференції послів України, передає Цензор.НЕТ.
"Я хочу підкреслити: це практична річ. Не абстракція якась, не якась там виверт, не риторичний інструмент. Це конкретне завдання, пункти, які треба реалізувати, щоб відновити територіальну цілісність нашої держави й гарантувати безпеку Україні та українцям. Є ще такі ж конкретні завдання для нас із вами на наступний рік. Зараз, якщо ви не проти, я зазначу деякі з них, які маємо реалізувати, щоб наступний рік став справді переможним роком для нас усіх", - наголосив Зеленський.
Так, президент визначив конкретні пріоритети.
"Початок переговорів про вступ України до ЄС.
Підготовка до запланованого саміту НАТО й забезпечення конкретних результатів цього саміту для України, про які ми всі з вами знаємо.
Кожному з вас будуть представлені наші оновлені оборонні й безпекові потреби для нашої армії. Ви маєте постійно працювати над тим, щоб їх задовольнити", - йдеться в повідомленні.
Також він закликав дипломатів тісно працювати з урядом, ОП, міжнародними організаціями та державами-партнерами щодо відновленні енергетики України.
"Санкції проти Росії. Ми маємо забезпечити наступного року нові сильні санкційні пакети. Держава-терорист повинна відчувати реальний тиск, і на це мають бути спрямовані саме ваші дії – дії нашого дипломатичного корпусу.
Трибунал щодо злочину агресії та відповідальність воєнних злочинців – працюйте, щоб країни вашого перебування підтримували нас.
Допомагайте знаходити й блокувати активи Російської Федерації, пов’язані не лише з державними представниками, а також і з бізнесом РФ, який підтримує війну. Всі ці кошти будуть спрямовані на відновлення України. Робіть усе, щоб країни, у яких ви працюєте, допомагали будувати відповідний компенсаційний дієвий механізм", - додав він.
Також глава держави закликав послів підтримувати українців: "Працюйте для того, щоб наші люди поверталися в державу і щоб усі їхні права та законні інтереси в країнах перебування були задоволені. Українська ідентичність, українські культурні, освітні, інформаційні та соціальні потреби мають бути задоволені.
В усьому беріть за приклад нашу роботу щодо "Патріотів", "Насамсів", "Айріс-Т", "Кроталь". Нам говорили, що це неможливо. Все це неможливо. Тепер усе це є. Дипломатія – це саме такий інструмент. Все, про що на початку кажуть "ні", має стати конкретним результатом для нас усіх".
За його словами, реалізація всіх названих завдань – не лише конкретний план роботи на наступний рік.
"Маємо розуміти: це і є наша перемога, це і є елементи цієї перемоги. Реалізуємо конкретне завдання – прискорюємо перемогу для України, прискорюємо перемогу для наших людей. Найголовніше завдання для всіх нас із вами – це перемога у цій війні. Ми повинні, і ми її здобудемо!" - підсумував він.