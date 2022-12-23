Новини • Війна

New York Times виклала у вільний доступ фільм про звірства псковських десантників у Бучі

18 73516
New York Times виклала у вільний доступ фільм про звірства псковських десантників у Бучі
Газета New York Times опублікувала розслідування про те, як ідентифікувала групу псковських десантників, що навесні чинили воєнні злочини в окупованій Бучі.

Розслідування опубліковано в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти показали, як ідентифікували десятки російських бійців 234-го десантно-штурмового полку з Пскова, проаналізувавши записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю і тисячі годин відео.

Розслідування вийшло англійською мовою. Його можна переглянути з українськими субтитрами - для цього потрібно в налаштуваннях включити субтитри з автоматичним перекладом з англійської на українську мову.

Детальніше про саме розслідування читайте тут.

Також читайте: Римо-католицькому священнику, який заперечував злочини росіян у Бучі, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Потвори. Пишу ще раз, що одні із "слуг" при розкритті військових злочинів в Бучі, Гостомелі і Ірпіні говорили, що ті злочини здійснювали буряти, а кацапи цивілізовані і такого не творили. У мене залишився осадок, бо навіщо було хоч трішечки, але виправдувати кацапів?
  • Player New
    Таких Буч по Україні сотні якщо не тисячі, багато просто вже стерті з лиця землі. Вбивають, мародерять, продають в рабство жінок з дітьми. Це геноцид і депопуляція України, чим кацапи займаються в середньому раз на століття. АЛЬТЕРНАТИВИ ЯДЕРНІЙ ЗБРОЇ НЕМАЄ. Це повинна бути остання війна з цими виродками, після потрібно щоб стояло 1000 ядерних боєголовк і всі націлені на цю й**ану парашу.
  • AbOriginal_UA
    Сегодня вечером на всех рос-ТВ помойках истерика:

    - Эта фсё фейки и фотомантаж!
    - Америкосы убивали негров во Вьетнаме !
    - НАТО бамбила Югославию !
    - А в Адессе 2-го мая была Хатынь !
    - В Данецке нацисты распяли мальчика и ели снегирей !
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини