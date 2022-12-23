New York Times виклала у вільний доступ фільм про звірства псковських десантників у Бучі

Газета New York Times опублікувала розслідування про те, як ідентифікувала групу псковських десантників, що навесні чинили воєнні злочини в окупованій Бучі.

Розслідування опубліковано в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти показали, як ідентифікували десятки російських бійців 234-го десантно-штурмового полку з Пскова, проаналізувавши записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю і тисячі годин відео.

Розслідування вийшло англійською мовою. Його можна переглянути з українськими субтитрами - для цього потрібно в налаштуваннях включити субтитри з автоматичним перекладом з англійської на українську мову.

Детальніше про саме розслідування читайте тут.

Також читайте: Римо-католицькому священнику, який заперечував злочини росіян у Бучі, повідомлено про підозру, - СБУ. ФОТО