New York Times виклала у вільний доступ фільм про звірства псковських десантників у Бучі
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Газета New York Times опублікувала розслідування про те, як ідентифікувала групу псковських десантників, що навесні чинили воєнні злочини в окупованій Бучі.
Розслідування опубліковано в YouTube, повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти показали, як ідентифікували десятки російських бійців 234-го десантно-штурмового полку з Пскова, проаналізувавши записи телефонних розмов, документи, інтерв'ю і тисячі годин відео.
Розслідування вийшло англійською мовою. Його можна переглянути з українськими субтитрами - для цього потрібно в налаштуваннях включити субтитри з автоматичним перекладом з англійської на українську мову.
Детальніше про саме розслідування читайте тут.